Een moderne woning met prachtige illusies

Illusies, hoe vaak zien we ze in het dagelijks leven? Ze komen veel voor en er wordt veel gebruik van gemaakt. In de reclame, de kunst, maar ook in de architectuur. Eigenlijk horen ze bij onze cultuur. Vaak nemen we deze illusies niet waar, ze zitten dan in ons onderbewuste. Vandaag laten we je een woning zien waar de illusies duidelijk gebruikt zijn om het wooncomfort in de woning te verbeteren, deze net even wat mooier te maken. De woning die we hieronder aan laten zien is modern en schilderachtig op hetzelfde moment, maar dan wel de spacey variatie op schilderachtig. Het huis en het interieur is ontworpen door Studio Aarchipunktura, deze architecten baseerden de inrichting van de woning op het principe van een spiegelbeeld, waarbij reflecterende oppervlakten een terugkomend thema zijn. Dit zien we niet alleen buiten, maar ook binnen. Het gebruik van verschillende materialen en een simplistische interieurconcept, zorgen voor een ontspannen sfeer in het huis. Hoewel de functionaliteit een centrale rol speelt, zijn comfort en extravagantie niet vergeten. Hoe dit in de praktijk uitpakt ga je hieronder zelf zien. Wandel met ons mee door de woning en vang de nodige inspiratie!