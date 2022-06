Maak je huis zen met topdesign

Het belang van planten in huis mag niet onderschat worden. Natuurlijke schoonheid zorgt voor een optimale sfeer waarin je je goed voelt. Daarbij zijn planten ideale zuiveringsinstallaties voor de lucht, zo is ook dit belangrijke aspect van je woningen helemaal in orde. Het uitzoeken van een mooie vaas om je planten of bloemen in te zetten blijft één van de leukste dingen die je kunt doen. Over deze vazen zijn we enthousiast, ze hebben een ruwe natuurlijke look, passen zo goed bij de planten en hebben een meditatief aura over zich, waardoor ze voor een fijne sfeer in huis zorgen. Het zijn vazen die een ietwat traditionele vorm hebben, maar toch qua stijl ook weer heel modern zijn, waardoor ze goed passen bij de hedendaagse interieurstijlen, zonder hun tijdloze karakter te verliezen.