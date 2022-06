Boeddhabeelden, tuinbeelden met diepgang

We zien hier de Boeddha van gerechtigheid, met zijn 73 cm valt hij mooi op in je zomertuin. Wil je een groter beeld, dan kan dit ook want dit beeld is ook verkrijgbaar in andere afmetingen. Deze heeft een klassieke vorm, zit in de lotushouding en ontvangt de verlichting, daarom staat dit beeld onder andere voor ontvangen en geven, want als er één ontvangt, geeft een ander. Het levert een sereen plaatje op, waarbij hij te plaatsen is op de grond. Een sokkel is ook een goede plek voor de Boeddha, qua look staat hij ook prachtig op een rots of houten ondergrond, precies zoals de overleving hem beschrijft: zittend op de wortels van een boom.