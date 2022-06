Voor en na: van garage tot kruidenzaak

In Nisshin, een stad in het district Aichi, Japan, is er een bijzonder project gerealiseerd. Een oude garage kreeg een volledige update en is nu een kruidenzaak geworden. Een winkel waar de eigenaar zijn dagelijks brood mee kan verdienen. De garage werd lange tijd eigenlijk nergens voor gebruik, hoogstens als stortplek voor de rommel, denk aan dozen en andere verpakkingsmaterialen. Dit moest stoppen, want het was niet om aan te zien. Daarbij had de eigenaar al langer plannen om voor zichzelf te beginnen. Tijdens de renovatie en herinrichting van de ruimte wilde de eigenaar een duidelijke structuur aanbrengen en tevens een sfeervolle, luxe inrichting. Want de winkel moest natuurlijk wel aantrekkelijk worden voor klanten. Na de nodige arbeidsuren is er een winkel ontstaan waar de eigenaar trots op mag zijn. Kijk met ons mee naar deze transformatie en laat je inspireren tijdens het creëren van je eigen interieur.