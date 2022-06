Deze 10 heggen stelen de show in je tuin!

Veel mensen willen wel graag een heg in de tuin (of meerdere), maar weten vaak niet wat je allemaal met deze veelzijdige struiken kunt doen. Vandaag laten we je in 10 voorbeelden zien hoe je de show kunt stelen met gave heggen, of anders verwoord: hoe wordt de heg de ster van je tuin? Een goede manier om te kijken wat er nu eigenlijk aan heggen in je tuin past. Groot of klein, een heg houdt ervan om in de belangstelling te staan. Dus check deze designs en laat je fantasie de vrije loop in je tuin!