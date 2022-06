Een landelijke woondroom!

We hebben al vaak hele mooie huizen gezien maar dit is toch wel een van de mooiste. Deze woning laat zien hoe groot een woondroom uitgewerkt kan worden. We zijn erg trots dat we dit vrijstaande landhuis in Engelse stijl aan je kunnen laten zien. De bewoners zijn er ook trots op en gunnen ons daarom graag een blik in hun woning. En als we het hebben over een landhuis, dan bedoelen we ook een volwaardig alles erop en eraan landhuis!

Het gaat hier om een vrijstaande nieuwbouw woning met een garage, een paardenstal en met een woonhuis op de begane grond. Je komt de woning binnen in een gave entree waardoor je je helemaal thuis voelt als gast. Boven vinden we 2 slaapkamers, een badkamer en een logeerkamer. Er is zelfs een toegangsbrug met een elektrische poort die toegangspoort, deze geeft toegang tot de oprijlaan van deze vrijstaande woning. Het is echt een huis van geweldige afmetingen, een plek waar jong en oud hun woondromen waarheid zien worden. Kijk snel met ons mee en laat je inspireren door het uitmuntende design!