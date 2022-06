Een klein huis vol verrassingen

We willen je de living natuurlijk niet onthouden. Deze is ook stijlvol ingericht en beschikt over moderne meubels. De ingetogen wanden en vloer zijn de basis, het lege canvas, waarop het kunstwerk gemaakt kan worden. In dit geval is het kunstwerk de inrichting, deze is kleurrijk en gedurfd. Want dat gele tafeltje in het midden is en schitterende vondst en is een goed voorbeeld van wat je met een juist kleurgebruik/contrast allemaal kunt bereiken in je interieur. Let ook op het plafond, dat heeft een gebogen vorm, waardoor de sfeer in de woonkamer extra bijzonder wordt. Deze ruimte past precies bij de stijl van de woning en bij het exterieur, waar we het gebogen dak zagen. Binnen en buiten hebben een duidelijke connectie op het visuele vlak.

Deze villa is duurzaam, maar ook zeer mooi. Klik hier om het allemaal zelf te kunnen zien.