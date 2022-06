Volop inspiratie voor dé perfecte buitenplek!

De tuintrends voor 2016 zijn nog niet openbaar gemaakt. Maar een ding staat vast. De trend dat het buitenleven steeds meer centraal staat in ons leven, handhaaft zich ook in 2016. Dit zien we terug in mooie buitenkeukens, zwemvijvers, meubilair en verlichting. Niet alleen binnen willen we omgeven zijn met spullen die ons blij maken, maar ook buiten maken we met mooie spullen een perfecte buitenplek . Zat vroeger iedereen op een stoel van wit kunststof. Tegenwoordig kijken we niet meer op van een mooie loungehoek of een goed doordacht verlichtingsplan.

Huis, tuin en omgeving staan ook steeds minder los van elkaar. Als het even kan passen we woning aan aan de omgeving en vallen binnen en buiten steeds meer samen. De boom in het park iets verderop laten we terug komen in de tuin en de tegels in de woonkamer passen we ook buiten toe.

In dit Ideabook vind je volop inspiratie voor een mooie buitenplek!