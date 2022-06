Voor en na: bouwval wordt Portugees droomhuis

In deze editie van Voor & Na zien we een bijzonder geslaagde renovatie van een oude boerderij in Portugal. De architecten van Atelier RUA, gevestigd in Lissabon, namen de vervallen boerderij van buiten en vooral van binnen flink onder handen. En het resultaat mag er zijn. Het is de architecten gelukt de sfeer en het karakter van de oude boerderij grotendeels te behouden. Het geheel is wit en vrij minimalistisch. Verder zien we veel hout en vintage meubels. Maar door het gebruik van een aantal gekke, kleurrijke accessoires krijgt de boerderij ook een heel eigentijds karakter. De Algarve, en het plaatsje Tavira in het bijzonder, stijgt met stip als mogelijke vakantiebestemming.