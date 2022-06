Prachtig landhuis, een droomwoning voor velen

Een landhuis of villa met zwembad is haast een stereotype geworden van de droomwoning van veel mensen. Misschien val jij zelf ook wel stiekem onder die categorie! Daar is helemaal niets mis mee, sterker nog: het is juist prima om zo’n droom te hebben. Voor iedereen die zo’n droomhuis in gedachten heeft beschrijven we in dit Ideabook een prachtig landelijk gelegen landhuis met zwembad in Brazilië. Dit grote huis is prachtig in de heuvels gelegen maar is ook erg mooi en bijzonder van binnen. Trek je badkleding maar aan en ga mee zwemmen in Latijns-Amerika!