Simpele maar spectaculaire ideeën voor je tuin

Hoe maak je van je tuin nu echt een lustoord met die gezellige knusse uitstraling? Vandaag geven we je wat ideeën hoe je dit kunt doen. En echt het is niet eens zo heel ingewikkeld. Van het maken tot een kleine Zen-tuin, toevoegen van wat kleur, een vijver of een unieke schutting. Natuurlijk hebben we weer wat inspirerende voorbeelden en we delen onze (soms zeer creatieve) tips om er die prachtige plek van te maken die een genot voor het oog is. De tuin wordt steeds meer een verlengde van onze woonkamer en dus is er ook alle reden om deze gezellig en knus te maken!