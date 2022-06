10 tips om je saaie interieur een nieuwe boost te geven!

Ja en dan komen we bij een groot probleem in vele huizen: de ventilatie en licht toevoer in de badkamer. Een badkamer zonder goede ventilatie is eigenlijk geen optie, dan ontstaat er onherroepelijk schimmels en waterschade. Zorg altijd voor een goed afzuiginstallatie en / of een raam dat open kan. Dit laatste is zelf nog beter, zeker als het gaat om de toevoer van natuurlijk licht. Je voelt je lekkerder in een badkamer met veel daglicht!