Voor en Na: kleine ruimte in Parijs groots verbouwd!

Wonen in Parijs is een droom voor vele mensen. De lichtstad trekt al vele jaren heel veel toeristen aan en sommige bezoekers willen nooit weer weg uit deze prachtige stad. Maar woonruimte in Parijs is niet goedkoop. Zelfs voor een klein appartement moet je al behoorlijk diep in de buidel tasten. Zo’n kleine ruimte in Parijs ga je nu zien, maar je zult je verbazen hoe mooi dit verbouwd is en hoe ruimtelijk alles er uit is komen te zien. Kijk mee naar het kleine appartement van een stel dat hun droom van wonen in Parijs werkelijkheid heeft laten worden.