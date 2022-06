Een verfrissend simpel huis

Dit fantastische houten huis staat in de Gunma prefectuur in Japan. Het is simpel en minimalistisch opgezet, kenmerkend voor de Japanse bouwstijl. De architecten van het bureau Yainamede hebben gekozen voor simpele en neutrale kleuren en materialen die mooi contrasteren met de stedelijke omgeving. De woning heeft grote ramen en schuifdeuren waardoor veel licht naar binnen komt. Maar ook is er zo zicht op de ruime tuin, die verbinding met de natuur is erg belangrijk in de Japanse cultuur. De bijna 1500 vierkante meter aan tuin zijn net als het huis simpel. We zien dan ook vooral veel groen en geen in het oog springende andere kleuren. Het maakt het geheel sereen en rustgevend.