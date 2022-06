Voor & Na: Landelijk wonen in een prachtige boerderij

Vandaag trekken we met homify naar het Spaanse Terra Chá, gelegen in de provincie Lugo. De sterke relatie die deze regio met de natuur en landbouw heeft, manifesteert zich niet alleen door zijn wilde en groene landschappen, maar ook door de bebouwing die we in deze regio treffen. De meesten van deze gebouwen werden namelijk als boerderijen gebouwd. Velen van deze oude boerderijen staan inmiddels leeg, of doen dienst als vakantiewoningen. In de fotoserie hieronder laten we jullie zien hoe één van deze boerderijen werd verbouwd tot woning.