8 fantastische opruimtips die je niet mag missen!

Een geweldig idee waarvan je had gewild dat je het eerder had geweten. Schaf een aantal mooie manden aan waar je al je seizoensgebonden accessoires in kunt bewaren. In de winter zet je de manden met accessoires voor in de zomer gewoon een tijdje op zolder neer. In de zomer doe je hetzelfde met de manden waarin jouw accessoires voor de winter zijn opgeslagen.