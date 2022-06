Betaalbaar, Praktisch & Zo Mooi: 5 Tuinhuisjes

Een tuinhuis is tegenwoordig zoveel meer dan een plek waar je het tuingereedschap ingooit naar een dagje ploeteren in de moestuin. Als je het een beetje slim aanpakt, kan het de traditionele uitbouw vervangen en dus ruimte bieden voor bijvoorbeeld een logeerkamer of een kantoor aan huis. We hebben vijf fraaie en vooral betaalbare tuinhuizen voor je op een rij gezet ter inspiratie.