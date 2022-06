Een prachtige en multifunctionele gezinswoning

Aan de gevel zagen wel al hoe modern het familiehuis is. In deze hal wordt dat eigentijdse thema herhaald. Qua stijl gebeuren hier een aantal opmerkelijke dingen: de vloer is vrij donker (vaak zie je bij de moderne stijl toch wat lichtere houtvloeren) en dit gegeven wordt in de trap herhaald. We zijn erg onder de indruk van de bijzondere deur die de scheiding vormt tussen de hal en de woonkamer annex keuken en eetkamer. Dit ontwerp hebben we nog niet eerder gezien. Vanuit de hal heb je een prachtige doorkijk naar de raampartijen en uiteindelijk naar buiten. Nu zijn de luxaflexen naar beneden, maar als ze op zijn, kijk je echt pal de tuin in. Zo ervaar je een schitterende eenheid tussen de binnenhuisarchitectuur en de natuur. Het is ook opvallend dat de donkere houten vloer, qua tint en materiaal, herhaald wordt in de bomen buiten in de tuin. Zo ontstaat er wel een hele hechte band tussen die twee! Via de trap komen we op de bovenste verdieping, waar de badkamer en slaapkamers gerealiseerd zijn. Het terras is bereikbaar via deze eerste verdieping.

Deze woning ziet er geweldig uit!