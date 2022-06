Meubels tussen zen en zin

Een speelse creatie van Bloooms is deze mooie boekenkast die de naam Spriet draagt. Een opvallende naam voor een boekenkast, maar erg logisch omdat deze verwijst naar de aard van baboe, dat in wezen geen hout is maar een grassoort. In een studiekamer neemt deze mooie kast al snel een bijzondere plek in. Dit meubelstuk zorgt ervoor dat jij genoeg opbergruimte hebt voor je boeken en vakliteratuur. Door het sterke materiaal waarvan hij gemaakt is is hij zeer slijtvast. Let op de lichtheid die dit meubelstuk uitstraalt! In dit interieur is een mooi evenwicht tussen licht en donker aangebracht, ook heeft de warme uitstraling van het hout hier een plek. In een studiekamer met deze inrichting kan fijn gewerkt worden, want het design van Bloooms haalt het beste in je naar boven, omdat de sfeer gewoon helemaal zen is.

