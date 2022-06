Moderne eengezinswoning in Bauhaus-stijl

De Bauhaus-stijl is al bijna 100 jaar oud en is al jaren een grote inspiratiebron voor uiteenlopende architecten. Tegenwoordig zien we een opleving van deze stijl in de resitentiële architectuur. Vele moderne woonhuizen van het exclusievere soort (trouwens ook de wat meer doorsnee woningen) hebben op een of andere manier een tik van de Bauhaus meegekregen. Vandaag laten we je een huis zien waarbij dat zeker het geval is. Deze moderne Bauhaus familiewoning is een uitstekende modern thuis voor mensen van deze tijd en voldoet dan ook aan de eisen voor mensen van deze tijd. Zin in een fijne en vooral ook inspirerende trip? Kom dan met ons mee op deze wandeling, waarin we je allerlei schitterende tips aan de hand doen!