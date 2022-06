9 van onze allermooiste terrassen op een rijtje

Wie heeft er nu niet graag zo'n droomterras waar je op warme dagen in de ochtend heerlijk geniet van een kop koffie en 's-avonds van een diner. Het is de ultieme toevoeging aan je tuin vooral wanneer het weer heerlijk warm wordt en de dagen langer. Maar wanneer de jouwe een flinke extra dosis stijl nodig heeft, wees dan niet ongerust want we helpen je graag een handje! Vraag het elke landschapsarchitect en ze zullen je vertellen hoe belangrijk een trendy en gezellige patio is en als je je kunt houden aan een bepaalde stijl vormt het een prachtige harmonie met je tuin. Dus kijk met ons mee naar onze mooiste voorbeelden om je te laten inspireren!