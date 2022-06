12 tuinhuisjes voor opslag of als extra leefruimte

Een extra tuinhuis is dat handig? Jazeker, je kunt het gebruiken als extra opbergruimte voor fietsen en tuinmeubilair of inzetten als gastenkamer of extra woonruimte. Kortom de mogelijkheden van zo'n tuinhuis zijn legio. En ze zijn er in allerlei maten dus je hoeft er echt geen twintig meter lange tuin voor te hebben. Vandaag laten we je alle soorten en mogelijkheden van zo'n tuinhuisje of tuinkast zien – van klein tot groot. Maak er een speelruimte voor de kinderen van, een gezellige buitenkeuken of extra woonkamer. Kortom, mogelijkheden genoeg. Kijk mee en laat je inspireren!