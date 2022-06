Moderne gezinswoning in Rijnsweerd gerealiseerd door toparchitecten

We vinden dit woonhuis terug in het Utrechtse Rijnsweerd. Deze wijk bestaat uit twee delen die elk hun eigen karakter hebben. Het eerste gedeelte wordt bepaald door een slingerig stratenpatroon met daaraan grote, geschakelde woningen. In het andere gedeelte wordt het stratenpatroon gekenmerkt door rechte lijnen en vinden we bungalowwoningen terug. Dit woonhuis, ontworpen door Architect2GO, treffen in laatstgenoemd gedeelte van de wijk.