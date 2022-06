Aan de slag met de (Nederlandse) voorjaarsschoonmaak!

Je moet de achtertuin ook zeker niet vergeten. Want daar is vaak na een lange winter ook meer dan genoeg te doen. En als je huis lekker opgeruimd is, dan kan je tuin toch ook niet achterwege gelaten worden. Het voorjaar is daarbij ook de ideale tijd om nieuwe planten te poten. En had je graag bloembollen uit willen laten komen? Nu is de tijd om je zomerbollen de grond in te stoppen! Voor meer voorjaarsklussen in de tuin kun je ook dit overzicht even bekijken.