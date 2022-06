Hot topic: de laatste meubeltrends

Waarom een compleet nieuwe inboedel aanschaffen indien een meubel zelf al over oneindig veel mogelijkheden beschikt? Modulair meubilair is flexibel to the max. Bestaande uit meerdere delen is het meubel op te bouwen naar iedere gewenste grootte of vorm. Van bank tot kastenwand, en losse zitelementen tot hele constructies. Steeds meer meubels worden op modulaire manier ontworpen. De flexibiliteit die deze meubels met zich mee brengen gaat vaak gepaard met multifunctionaliteit. Zo kan het element dienen als bijzettafel, maar ook als onderstel voor een zitting. Een ideale optie voor kleinere ruimtes, waar veel stadsbewoners tegenwoordig mee kampen. Daarnaast sluit deze trend naadloos aan op een andere trend; die van het nieuwe werken. Kantoren zijn niet meer wat ze geweest zijn en de thuishaven gaat in een oogwenk over van privé naar werksfeer. Middels dit meubilair is de ruimte dan ook in een handomdraai om te toveren naar de functie en het aantal gebruikers op dat moment.