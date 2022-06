Handgemaakte meubels met een unieke uitstraling

Asiades is wat je noemt een creatieve duizendpoot, want het bedrijf ontwerpt, ontwikkelt en creëert unieke eetkamers en lounge meubilair met een aantrekkelijke flair. In Apeldoorn kun je ze bezoeken in de showroom van drieduizend vierkante meter, waar ze altijd voor je klaar staan. De productie van de meubels vindt plaats in Azië, daar is ook de back office van Asiades is gevestigd. Groothandels en meubelzaken behoren tot de klantenkring van dit bedrijf. Tijdens de verschillende internationale meubelbeurzen of persoonlijke bezoeken worden de klanten op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwerpen van Asiades. Het bedrijf straalt vriendelijkheid uit en heeft wat je noemt een flexibele bedrijfscultuur, ze doen wat ze zeggen en andersom. Kortom, een no-nonsense mentaliteit. Vandaag gaan we je hun design aan je laten zien. Kijk snel met ons mee!