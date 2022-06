Fijn vooruitzicht voor 2016: de interieurtrends

Al eerder spraken we over het opnieuw uitvinden, het herontdekken en anders zien. Het ingaan tegen massaconsumptie en de barre arbeidsomstandigheden in grote fabrieken. De behoefte aan meer en meer verbreken. Het perfecte voorbeeld daarvan is het hergebruik in interieurproducten. Daarbij is de aandacht eveneens gevestigd op het milieu, met materiaal in de hoofdrol. De vraag is hoe verspilling tegen kan worden gegaan. Maar ook hoe andere materialen als grondstof voor interieuritems kunnen dienen. Of hoe een materiaal te bewerken en verwerken is. Oud plastic wordt versmolten in een meubel. Of neem bovenstaand voorbeeld. Tapijtresten worden opnieuw gekleurd in oneindig veel rode nuances, en daarmee herleven deze in het interieur.