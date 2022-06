Eenkamerappartement? Ervaar het gevoel van een riante villa!

En jawel, hier is het dan. Het ideale voorbeeld om de ruimte van een eenkamerappartement optimaal te benutten. Zoals eerder genoemd is het efficiënt om functies en meubelstukken zoveel mogelijk in elkaar over te laten gaan. Eigenlijk volstaat de noemer van meubel niet meer in dit voorbeeld. Een unit is wellicht een betere benaming. Aan de voorzijde worden tv-meubel en kledingkast subtiel gecombineerd. Voor wie over een groter garderobe beschikt, is aan de zijkant de toegang tot een ware inloopkast geopend. Aan dezelfde zijde brengt de strak geplaatste ladder het geheel tot een volgend niveau. Dit is slapen op grotere hoogte, exact onder de raampartij. Doordat de overige ruimte wit gelaten is, oogt het geheel fris en wordt de unit niet te massief. Het meubilair in verschillende stijlen, maar eenzelfde kleurstelling, maakt het interieur tot een speels geheel.

Al met al kan gesteld worden dat lagen op verschillende niveaus de functies binnen een ruimte het meest compact combineren. Volg daarbij de lijnen van de ruimte en gebruik alle hoeken van de kamer voor het optimale resultaat.