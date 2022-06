Nog maar 7 stappen verwijderd van een multifunctionele woonruimte

De wekker gaat. Twee passen verder sta je al vanuit bed onder een verfrissende douche of was er toch nog plek voor die luxe uitziende badkuip. De ontbijttafel verandert vervolgens van functie en mag de rest van de dag dienstdoen als werkplek. Om er 's avonds weer een diner voor vrienden, familie of huisgenoten aan te serveren. Klinkt als een dagelijks ritueel voor wie niet over een royaal aantal vierkante meters aan woonruimte beschikt. Het aantal stadsbewoners groeit, maar het vloeroppervlak van veel appartementen niet. Dat het helemaal niet erg hoeft te zijn om over een bescheiden woning te beschikken, bewijst de multifunctionele woonruimte. Ruimtebesparend door meerdere functies in eenzelfde kamer slim te combineren. Overigens niet alleen geschikt voor de kleinere appartementen, maar bijvoorbeeld ook voor de bezitters van een loft. Of welk huis dan ook. Want wie wil er nou niet kunnen werken en ontspannen vanuit dezelfde stoel? Om er zelfs nog wat extra ruimte mee te winnen. Dit Ideabook leidt je in 7 stappen naar een multifunctionele woonruimte.