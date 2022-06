Oud en nieuw gevat in hedendaagse meubels

De kasten van Oud Now! worden samengesteld uit delen van oude kasten en nieuw design, in dit geval is er het onderstel van een oude bok gebruikt, deze had vroeger een industriële toepassing. Nu is de sfeer van dat verleden te zien in deze salontafel. Wit en geel gaan een mooie symbiose aan en zorgen voor een sterke industriële touch in je woon- of studiekamer. Over slijtage hoef je je bij deze robuuste tafel geen zorgen te maken, want deze is welhaast onverwoestbaar. Het staal heeft behoorlijk wat patina, een echo uit zijn vorige leven.