Karaktervolle meubels voor een interieur van nu

Deze excentrieke stoel is gemaakt door Juli About en draagt de naam: ´Ceci n’est pas une chaise´, natuurlijk een verwijzing naar het schilderij´Ceci n'est pas une pipe´van de Belgische surrealist René Magritte dat wel degelijk een pijp laat zien. Wat is de bedoeling van deze formule? Magritte wilde de toeschouwer laten nadenken over het onderwerp van het schilder, en over de functie ervan in de ware wereld. About poogt hetzelfde, want is deze stoel nu louter een stoel of is het ook een lichtbron? De kunst van Magritte plaatste de realiteit in een ander kader, dit werkt verwarrend, maar levert daardoor juist nieuwe inzichten op. Zo is het ook met deze excentrieke stoel.