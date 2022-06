5 van de mooiste glas-in-lood-designs op homify!

In de zomer trekken veel van onze landgenoten naar Frankrijk, om daar de zomervakantie door te brengen. Uit ervaring weten ze hoeveel kerken en kapellen het land rijk is. Bij binnenkomst van zo'n sacraal gebouw worden we bedolven door een bijzondere sfeer, werpen we een blik in het verleden en vergapen we ons aan de prachtige lichtshow die wordt voortgebracht door de glas-in-loodramen. In Frankrijk zijn sinds eeuwen bedrijven gevestigd die zich hebben toegelegd op de kunst van glas-in-lood productie. Tegenwoordig worden deze ramen ook vervaardigd voor woningen, een mooie manier om een bijzondere invulling aan je interieur te geven. Vandaag laten we je kennis maken met het werk van Thierry Chevauche, een in Parijs gevestigde kunstenaar die zich toegelegd heeft op de productie van glas-in-loodramen. Kijk met ons mee en laat je inspireren.