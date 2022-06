homify 360º: Verbouwing monumentale woonboerderij in Nijkerk

De woonkamer is gesitueerd in het voormalige boerderijgedeelte van de woning. De grote dakramen die we hier op de foto zien zorgen niet alleen voor een prachtig spel van licht en schaduw maar zorgen er ook voor dat de ruimte schittert in helderheid. Na zonsondergang verleggen we onze aandacht naar de open haard, centraal in de woonkamer gesitueerd.