Een modern huis gevuld met licht

Het huis draait om deze schitterende patio. We zien deze steeds vaker, het is niet verwonderlijk waarom dit ontwerp zo geliefd is. De patio is relatief onderhoudsarm en het effect is magistraal. Dat kunnen we je ook laten zien door middel van deze afbeelding. Uit het centrum groeit de boom, deze reikt al tot boven het dak. Je moet hem dus wel een beetje bijsnoeien af en toe, maar dit is niet veel werk. Deze patio sluit aan bij het idee van de binnenplaatstuin, die we vaak in de oosterse architectuur tegenkomen. Het idee is dat natuur en wonen samensmelten, zodat de woonsfeer in balans is. Dat is dan hier zeker gelukt! Meer mooie ideeën voor je interieur en buitenruimte kun je uitwerken met behulp van een expert.