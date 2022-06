Bespaar een flink bedrag op je energierekening met deze tips

Naast isolatie, cv installatie en thermostaat kun je natuurlijk ook energie besparen door apparaten minder of slimmer te gebruiken. De wasmachine, droger en vaatwasmachine verbruiken veel energie. Draai daarom alleen een was of vaatwas bij een volle machine. De was kun je instellen op een verkort programma en hang ook eens wat was aan een droogrek of buiten. Bij nare luchtjes in de vaatwasser draai je hem tussendoor even een minuut. De pannen kun je ook met de hand afwassen. Zo blijft hij langer leeg en hoef je hem minder te laten draaien.

Er zijn dus mogelijkheden te over om energie te besparen. Veel van die tips zijn heel vanzelfsprekend maar soms zo vanzelfsprekend dat we ze ook weer vergeten. Wil je dus een lagere energierekening, let dan op je manier van omgaan met dingen in huis en pas een aantal van deze tips toe. Zo is niet alleen je energienota lager maar help je ook mee aan een beter milieu!