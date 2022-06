Uniek huis vol prachtige verrassingen

Het uiterlijk van dit huis is even bizar als dat het mooi is. We gaan je mee nemen op een tour door de woning, zodat je het allemaal met eigen ogen kunt zien. De stijl van de woning noemen we minimalistisch, als we het over de buitenkant hebben tenminste, want als we binnen gaan kijken… Nou ja, dat zie je straks wel. Dit huis heeft ons sterk geïnspireerd en eigenlijk zijn we er een beetje verliefd op geworden. Hoe dat kan? Dat ervaar je straks ook zelf. Dit prachtige huis staat in Japan en eigenlijk is dit geen verrassing, want de kalme looks van de gevel zijn een beetje het stijlkenmerk van de Japanse architectuur. Deze is in sterke mate door de zen-filosofie geïnspireerd, waarin ´eenvoud´ een centraal begrip is. Hoewel dit laatste nog voor het exterieur opgaat is er binnen geen sprake meer van. Kijk gewoon even met ons mee en doe de nodige inspiratie op!