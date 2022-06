Moderne nieuwbouw met een landelijke sfeer

Nieuwbouw wordt doorgaans niet gekenmerkt door eigenheid en karakter. Een weloverwogen interieur is dan vaak des te belangrijker. Heb je daar hulp bij nodig? Dat is geen probleem. Interieurontwerpers of stylisten kunnen daar uitstekend bij assisteren. Waar moet je aan denken en wat zijn de do’s en de don’ts? De interieurontwerpers van Hemels wonen hebben bij dit interieur een aantal duidelijke keuzes gemaakt. Zo is in deze grote moderne nieuwbouw gekozen voor frisse kleuren. De enorme keuken is praktisch ingedeeld en geeft daarom veel ruimte aan veel mensen om gezellig te tafelen. In de woonkamer is een en-suitekast gemaakt om wat sfeer aan te brengen. Deze geeft daarnaast ruimte voor gezellige accessoires om de sfeer te versterken. De kinderkamers zijn behangen met leuke prints, mede bepaald door de kinderen zelf.