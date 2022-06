Prachtige woning met vele inspirerende verrassingen

In deze woon-/ eetkamer voelt de ambiance natuurlijk aan. Het licht straalt van de binnenplaats via de ramen zo de kamer in. Het wit in deze ruimte versterkt de lichte ambiance. Omdat het kleurenpalet van de kamer vrij ingetogen is werden de bewoners uitgedaagd om met kleur te experimenteren. Dat is ze zo te zien goed afgegaan, want de meubels hebben allemaal een geheel eigen karakter en kleur. We hoeven je alleen maar te wijzen op de rode bank in het centrum van de kamer en je weet direct wat we bedoelen. Dit is echt een kamer om in te leven! En als het mooi weer is, zet je eenvoudig de schuifdeur naar buiten open. Gewoon heerlijk! De mooiste ideeën voor je woonkamer kun je hier vinden!