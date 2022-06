Een speels huis met een superleuke twist

Het eerste dat opvalt is de compacte look van de woning, echt een minimalistisch design. Maar toch heeft de woning een speelse twist, die we niet vaak zien bij minimalistische gebouwen. Deze gezinswoning staat in een rustige wijk waar veel faciliteiten zoals winkels en uitgangsgelegenheden te vinden zijn. Geen wonder dat deze wijk populair is! Het huis is een echte eye-catcher. In het ontwerp zien we feitelijk twee boxen die een eenheid vormen, dit is het woonvolume, dat efficiënt ingedeeld is. We zien een garage die inhouse is, waardoor je bolide altijd veilig staat. Echt een woning met een geheel eigen persoonlijkheid! Laten we eens binnen gaan kijken! Raadpleeg een expert om je eigen woonwensen te realiseren!