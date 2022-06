Een prachtig kunstwerk met uitzicht op zee

Soms zorgt het landschap voor de nodige uitdagingen als het gaat om de bouw van een woning. In het voorbeeld van vandaag was dat zeker het geval. Maar we zien ook hoe mooi de resultaten kunnen zijn als je een beetje durf hebt en inzicht. We laten je vandaag een woning met uitzicht op zee zien, hiervoor reizen we helemaal naar Japan. De architectuur van dit land heeft een grote invloed in de wereld als het gaat om hun essentialistische stijl, die niets teveel heeft, maar alleen dat wat nodig is. Daardoor ogen de huizen uit dit verre land ook altijd zo stijlvol en rustgevend. Waar vind je tegenwoordig nog een woning met een chique stijl zoals we die vandaag zullen aantreffen? Hoe we het ook wenden of keren, dit type woning is dun gezaaid. Maar des te meer inspireert ons dit exemplaar. Kom met ons mee om te genieten van het mooie uitzicht en het meer dan prettige interieur. Be inspired!