10 originele ideeën om een kerstboom te maken

De periode rond kerst is voor veel mensen de gezelligste tijd van het jaar. Een tijd die symbool staat voor vrede, liefde en saamhorigheid. En cadeautjes onder de kerstboom. De kerstboom verschijnt in december in alle vormen en uitvoering in de huiskamers. Versierd met glimmende kerstballen, lampjes, sterren van chocolade en andere versieringen. In dit Ideaboek vind je 10 kerstbomen. De een klassiek de ander meer uniek, maar allemaal bijzonder mooi.

De dag waarop de kerstboom opgetuigd wordt verschilt van land tot land. In de Verenigde Staten wordt de boom op Thanksgiving Day opgetuigd, in Brazilië op de 4e zondag voor Kerstmis en in Nederland hangen we de kerstversieringen meestal pas na sinterklaasavond in de boom.

Zet een gezellig kerstdeuntje aan en laat je inspireren door de kerstbomen in dit Ideabook!