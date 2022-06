Een compact droomhuis dat inspireert

We nemen je mee naar een woning in Zuid-Korea. Omwille van de kostenbesparing is er gekozen voor een compacte woning, waarin alles zit en niets te veel is. De grootte is echt bijzonder gering, 50 vierkante meter, maar als je in het huis rondloopt merk je daar niets van. Hoe dat kan? Dat ligt aan de efficiënte indeling van de woning. De familie, die er nu al weer enige tijd in woont, ervaart hetzelfde, ze hebben voldoende leefruimte. Daarbij besparen ze veel geld, omdat het aantal vierkante meters dure grond, waarop het huis staat, beperkt is. Deze woning is gelegen op een locatie dicht bij een winkelcentrum en andere faciliteiten. Vanwege deze gunstige ligging is de wijk een gewilde plek, typisch de context voor een familiewoning. We nemen je vandaag mee op een tour door de woning, om zelf de nodige inspiratie op te kunnen doen. Kom snel met ons mee en laat je inspireren!