Simpel vormgegeven huis met een aantal bijzondere oplossingen

Dit bijzondere woonhuis in Utrecht is door de mensen van Naked architecture aangepakt en tot een geweldig geheel gemaakt. De naam van dit architectenbureau is ‘geleend’ van Jamie Olivier, de beroemde kok die ooit begon als the naked chef. Oliver combineert ingrediënten die je niet bij elkaar zou verwachten, maar dat heeft wel een mooi of zeer smaakvol effect tot gevolg. Dat is wat dit architectenbureau ook probeert, echte architectuur te maken, zonder bling. In dit huis zijn dan ook vooral mooie en simpele materialen gebruikt, zonder al te veel opsmuk. Maar door een aantal opvallende keuzes is het huis wel heel bijzonder. De bijzondere oplossingen in dit strakke en moderne huis bespreken we in dit Ideabook.