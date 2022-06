Zo modern vanbuiten, zo klassiek vanbinnen – een bijzondere mengeling

Iedereen heeft z’n eigen smaak en voorkeuren op het gebied van stijl en inrichting. Bij homify weten we dat als geen ander en daarom bieden we ook ideeën en inspiratie in heel veel verschillende stijlen. Een fusie van verschillende stijlen wordt over het algemeen een eclectische stijl genoemd. Het project van de architecten van Morimoto Atelier uit Tokyo heeft qua architectuur een hele duidelijke stijl: modern. Maar de inrichting daarentegen is heel klassiek. De vraag is nu of we dit een eclectisch project mogen noemen. Of is het gewoon een klassiek ingericht huis met een moderne vormgeving? We kunnen het oordeel misschien het beste aan jou over laten. Kijk mee met dit bijzondere huis!