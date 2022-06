Efficiënt omgaan met een kleine tuin

Water beweegt, maakt geluid, weerspiegelt de lucht en trekt dieren aan. In elke tuin hoe klein dan ook is wel een pek voor water te vinden. Kies bijvoorbeeld voor een mooi ronde schaal en zet deze op een plek waar je vaak zit of langs loopt. Het is heerlijk om naar de reflecties in het water te kijken. En ook insecten en vogels zullen snel de weg naar het water vinden. Richt de vijver in met een paar mooie waterplanten. Je kan de vijver los op het terras zetten zoals op de foto of graaf hem in tussen de planten in de tuin.