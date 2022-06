Toen=Hier heeft nostalgie voor binnen en buiten

Het is helemaal hot en happening: buiten smullen met familie en vrienden. Om deze ervaring helemaal compleet te maken komt Toen=Hier met deze prachtige Buitenstove. Deze sfeervolle stove bestaat uit twee gedeeltes, namelijk een stookkamer en een bovenkamer waarin gekookt wordt. In de stookkamer kun je ook barbecueën, want bij deze stove hoort een RVS barbecuerooster. Daarnaast is de bovenkamer uitgevoerd met isolerende vuurvaste steen, zo is het mogelijk een constante temperatuur in de over te houden, waardoor je er ook broden en pizza's in kunt bakken. Een thermometer en het kijkglas zijn onmisbare hulpmiddelen hierbij. Door de wieltjes en het handvat is het een mobiele stove die dus makkelijk verplaatsbaar is. Door zijn strakke look is hij naast erg praktisch ook zeer mooi om te zien, waardoor hij prima dienst kan doen als sfeerhaard. Op dit voorbeeld staat hij naast een gezellige tafel waarop producten in de landelijke stijl te zien zijn, zoals bekers, een schaal en een kleedje. Dit is de hit van de zomer!