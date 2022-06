Mannen: zó imponeer je haar met je interieur!

Mannen en vrouwen gaan heel verschillend met de doucheruimte om. Voor mannen is het hebben van een badkamer niets meer dan een ruimte waar je snel en efficiënt schoon wordt. Voor vrouwen ligt dat net even anders. Die vinden het heerlijk om te genieten van een lang en warm bad, vergezeld door heerlijk geurende badolie. Een slimme man zorgt er dus voor dat hij voor een bad zorgt. Heb je dat niet? Niet getreurd. Er zijn ook vrijstaande baden te koop. Een uitgebreide badkamerrenovatie is in dat geval dus niet nodig. Heb je wel een bad? Dan zorg je er natuurlijk voor dat deze goed schoon is. Vergeet ook zeker de rand niet! Verder heb je natuurlijk een uitgebreid scala aan verzorgingsproducten in huis. Lekkere zeepjes, fijn ruikende badschuim en eventueel een goede badolie. Zorg er ook voor dat je de handdoeken wast. Voeg ook wasverzachter toe als je dit doet, dat maakt de stof heerlijk zacht en uitermate geschikt voor het vrouwenhuidje!

Met deze gouden 7 tips kan er interieurtechnisch niet veel misgaan tijdens je spannende afspraakje. Verder ben jij vanavond natuurlijk de perfecte gastheer. Praat niet alleen over jezelf, je werk en je hobby's. Toon ook oprechte interesse in de dame in kwestie. Stel haar vragen over haar dromen, bezigheden en toekomstplannen en luister ook daadwerkelijk naar wat ze te zeggen heeft. Als afsluiter willen we dit nog kwijt: zorg er niet alleen voor dat er geen nooit opgehaalde spullen van je ex-vriendin rondzwerven, maar breng haar ook niet herhaaldelijk ter sprake. Afknapper nummer één – en dit geldt voor zowel mannen als vrouwen – is wanneer hun date te veel over zijn of haar ex praat!