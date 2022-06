13 eenvoudige tips voor het verfraaien van tuin en terras

In het aangename voorjaarszonnetje lekker aan het werk in de tuin. Voor veel mensen is dit een heerlijke manier om na de koude winter weer lekker buiten te kunnen ontspannen. En vaak is er in de lente het nodige werk aan de winkel! Heb jij het idee dat jouw tuin daarnaast ook wel een beetje verfraaid mag worden? Met deze 13 eenvoudige tips kun je dan heel erg goed uit de voeten. Zijn je vingers echt niet groen genoeg? Schakel dan gewoon een hovenier in!