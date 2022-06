10 prachtige pergola's en zonneschermen die je altijd al wilde hebben

Het voorjaar is de ideale tijd om je tuin te verfraaien voordat je er in de zomer weer optimaal van kunt genieten. Maar met wisselvallige weersomstandigheden of extreme hitte, kan het erg fijn zijn dat je een beschut plekje in de tuin hebt. Een pergola of een zonnescherm kan daar heel goed bij helpen! En het kan ook nog eens prachtige plaatjes opleveren. Leuk om zelf te bouwen en anders vraag je een hovenier om het voor je te doen.