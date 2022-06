Ontdek de schoonheid en het gemak van de inloopdouche

We moeten bij deze doucheruimte even drie keer kijken om er achter te komen hoe het precies zit. Deze doucheruimte laat zich namelijk kenmerken door veel transparantie en open ruimtes. De reflecterende vloertegels, de strakke afwerking van de badkamer en zwevende wastafels maken de verwarring compleet. We bedoelen dit natuurlijk allemaal in positieve zin, want in deze badkamer is ruimtelijkheid het toverwoord. De experts van ACO BV hebben ook ditmaal de afwatering verzorgd. Subtiel en minimaal, zonder de bijzondere sfeer in de badkamer te verstoren.